اكتمال الدراسات لإنشاء مناطق حرة بغرب وجنوب البلاد

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلن مدير عام الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، عن اتفاق مع المصانع الدولية لدول المنشأ، لتوفير بضائع للاسواق الحرة، بدلا من الشراء من الشركات المنافسة، واكتمال الدراسات الفنية والمالية، لانشاء مناطق حرة جديدة بغرب وجنوب البلاد.

وقال في تصريح صحفي امس، إن الفترة القادمة ستشهد وجود منتجات جديدة بصالات الاسواق الحرة ، واضاف : الاجراءات الخاصة بتجارة الاجمالي اكتملت، وذلك لزيادة السلع بالسوق المحلي والمشتريات الحكومية، لمحاربة الندرة.

وذكر الفاتح، ان هنالك ترتيبات مع شركات اجنبية لتنفيذ ، مراكز تجهيزات الصادر بالمناطق الحرة وادخال قيمة المضافة، مما يساعد في في زيادة حجم الصادر ، وتقليل عجز الميزان التجاري ، لافتا الى اكتمال الدراسات الفنية والمالية، لانشاء مناطق حرة جديدة، بغرب وجنوب البلاد ، اضافة للشراكة مع مستثمرين لتنشيط العمل الاستثماري بالولايات ، وايجاد فرص لتوظيف المواطنين، مشيرا الى استعدادات لقيام معارض مشتركة مع دول مالكة للتقانات الحديثة بغرض نقلها للبلاد.