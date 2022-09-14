العدل والمساواة: هناك حملة منظمة موجهة ضد د. جبريل إبراهيم لاغتيال شخصيته والنيل منه

الخرطوم: السوداني

قالت حركة العدل والمساواة، إنّ هناك حملة منظمة موجهة ضد رئيس للحركة د. جبريل إبراهيم لاغتيال شخصيته وتشويه صورته والنيل منه، وأوضحت أن الحملة تدور لتضارب المصالح الخاصة بالجهات واللوبيات التي تقف وراءها، وهي حملة مفضوحة ولا تقوم على أي اساس من الصحة وتستند على الكراهية و الإقصاء.

ونفت الحركة التصريح المنسوب لجبريل إبراهيم، بأن الجيش لديه شركات كبيرة يمول منها ضباطه وأفراده والدعم السريع له موارده الخاصة في تمويل قواته، وأن حركات الكفاح لديها جيوش كبيرة وتحتاج ميزانية كبيرة ولا يوجد حل بعد أن فقدوا الدعم الخارجي والمعونات إلا أن يمولوا قوات الحركة وتسيير مرتباتها من دخل إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك.