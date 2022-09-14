ما وراء  تأجيل العام الدراسي؟

الخرطوم : مهند عبادي

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتأجيل العام الدراسي في جميع ولايات البلاد حتى الثاني من أكتوبر المقبل، ويبدو القرار منطقياً ـ بحسب كثيرين ـ بالنظر إلى الظروف البالغة التعقيد التي ترزح تحت وطأتها المدارس والمؤسسات التعليمية بالبلاد، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في كثير من الولايات المتأثرة بالسيول والأمطار والصراعات والنزاعات المختلفة، فضلاً عن أزمة ارتفاع الرسوم المدرسية والضائقة المعيشية التي تعاني منها معظم الأسر السودانية، وسبق أن أشارت لجنة المعلمين السودانيين إلى تأثر آلاف الطلاب بكارثة السيول والفيضانات، وقبل يومين دعت “اليونيسيف ومنظمة رعاية الطفولة العالمية”، بصفتهما قياديتين مشاركتين في مجموعة التعليم الدولي بالسودان، حكومة السودان إلى إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن، وإبقاء المدارس مفتوحةً طوال العام الدراسي بأكمله، وضمان عدم احتلال المدارس من قِبل جهات مسلحة، وتيسير فرص التعليم البديل الإضافية للتأكُّد من عدم ترك أي طفل خلف الركب، وطالبتا جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم الحكومة إلى ضمان توفير التمويل الكافي للتعليم، بما في ذلك رواتب المعلمين وبرامج التغذية المدرسية.

قرار التأجيل بحسب مراقبين يعتبر مؤشراً لأحداث قادمة على المستوى السياسي في البلاد خاصة إذا ما قرن الأمر بفضاء التصريحات التي كانت متداولة في الأيام السابقة التي تسعى لتهيئة الأجواء بالبلاد لقرارات مرتقبة تتعلق بتشكيل حكومة أمر واقع، وقطع الطريق أمام أي تسوية محتملة بين القوى السياسية التي أطاح بها انقلاب أكتوبر الماضي من الحكم والعسكريين لإنهاء الأزمة السياسية، ويشير البعض إلى أن قرار التأجيل مقروناً أيضاً مع شكل التحركات الدبلوماسية ودعوات الدول الغربية إلى جانب الانتشار العسكري وحركة التنقلات داخل كابينة قيادة القوات المسلحة، يؤشر أيضاً إلى أن التأجيل الشامل للعام الدراسي يبدو ليس بقرار مختصين فقط رغم المبررات المنطقية الموجودة في الساحة نتيجة للسيول والأمطار، ولكنه قرار يحمل أوجهاً أخرى لقرارات مرتقبة لتشكيل المشهد في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف، الأستاذ محمود سر الختم الحوري، عن تأجيل انطلاقة العام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م بالبلاد إلى الثاني من أكتوبر المقبل، وأوضح الوزير عقب اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء اليوم، أن تأجيل انطلاقة العام الدراسي جاء بسبب الظروف المحيطة بالولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات؛ وذلك لإتاحة الفرصة لها لوضع المعالجات المطلوبة للمدارس المتأثرة بالسيول التي تبلغ حوالي (٦٢٣) مدرسة، وكان القطاع قد استعرض في اجتماعه اليوم، تقريراً حول الاستعدادات للعام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م، وخطة وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠٢٢م، الهادفة لقبول جميع الأطفال في سن التمدرس، واستكمال المرحلة المتوسطة، وتطوير التعليم الفني، والتوسع في التعليم التقني والتقاني، فضلاً عن تطوير المناهج وتشييد وتأهيل المدارس، وتحسين البيئة المدرسية في مناطق العائدين والنازحين، بجانب الاهتمام بالتعليم النوعي للرُّحّل، وتعزيز محو الأمية وتعليم الكبار.

قرار وزير التربية والتعليم أمس الذي سبقته تسريبات صباحية عبر مصادر باحتمال إعلان التأجيل في ولاية الخرطوم جاء شاملاً لكل ولايات السودان، وقد سبقته أيضاً تصريحات لرئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة) أكد من خلالها أن تعنت القوى السياسية سوف يدفع الجيش لاتخاذ القرار وتجاوز القوى السياسية بعد فشلها في تشكيل الحكومة، وقال العقيد إبراهيم الحوري، إنّ الجيش لديه “ساعة صفر” يحتفظ من خلالها بالقرارات التي تُلبِّي أشواق وطموحات السودانيين التي تتوق لحكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته، وأضاف الحوري في كلمة افتتاحية صحيفة الجيش السوداني: “ساعة الصفر ميقات زماني قادمٌ لا محالة؛ إذا كان منهج القوى السياسية مازال محفوفاً بسلوك الغبينة (ودس المحافير)، والتطاول على القوات المسلحة، ونسيان وتناسي هموم المواطن، وتأجيج الفتن لتأليب الرأي العام على ثوابت البلاد ومقدراتها”، وأوضح أنّ “ساعة الصفر” تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش “الذي ما زال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان.. فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويُحقِّق السلام، وطالب الحوري، القوى المدنية أن توحد صفها لتكوين حكومتها بمطلق الحرية، مضيفاً: “أما إذا لم تواكب ضخامة المسؤولية وحساسية المرحلة وتصلح من شأنها، وتتستّر على فشلها بدعاوى هيكلة القوات المسلحة، فإنّ الجيش عندها وباعتباره الشريك الأساسي في الثورة والتغيير مع شعبه لن ينتظر أحزاباً لا يجمعها التوافق على حد أدنى من برنامج وطني متفق”.

وبالرغم من التطمينات التي تطلقها الجهات المختصة بشأن التعليم، إلا أن الأسر السودانية تتخوف من تأثير الأوضاع السياسية بالبلاد على مستقبل أبنائها الدراسي خاصة في ظل التأجيل والإلغاء الذي يحدث بسبب المخاوف الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمليونيات والمواكب المناهضة والرفاضة لانقلاب أكتوبر، ويقول أولياء أمور لـ”السوداني” أن العام الماضي شهد عدة اغلاقات بسبب الأحداث السياسية في البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تقليص فترة العام الدراسي نفسه واختصاره في أشهر قليلة عبر ضغط المقررات وتجاوز بعض الدروس، مشيرين إلى أن العام الدراسي المنتظر ربما يكون أسوأ بكثير عن سابقه سيما في ظل التردي الاقتصادي ومعاناة الأسر السودانية من الضائقة المعيشية وارتفاع الرسوم، ومتوقع عند فتح المدارس أن تزداد معاناة الأطفال والطلاب بسبب نقص الغذاء والقدرة على الترحيل والوصول إلى المدارس، فضلاً عن انعدام الصيانة وإعادة التأهيل للمؤسسات التعليمية المتأثرة بالكوارث الطبيعية، وأضافوا أن استمرار المقاومة الرافضة لحكم البرهان، وانسداد الأفق امام الحل السياسي سيكون لها تأثير بالغ على استقرار العام الدراسي إن قدرت له البداية في الثاني من أكتوبر المقبل.

وأمس الأول حذرت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) وأنقذوا الأطفال (سيف ذا جيلدرن)، من (كارثة جيلية)، جراء وجود ثلث أطفال السودان في سن التعليم، خارج المدارس، وقالت المنظمتان في بيان مشترك، “إن واحداً من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة بالسودان، لا يذهبون إلى المدرسة، وقدّر البيان أن (7) ملايين طفل خارج المدارس، مع وصولهم إلى سن التمدرس، ورسم البيان صورة قاتمة للمستقبل، بقوله إن (12) مليون طفل آخرين سوف يتقطع تعليمهم بشكل كبير جراء نقص المعلمين وتدهور البنى التحتية، ويخشى أن يؤدي التسرب المدرسي إلى تعرض الأطفال إلى انتهاكات واسعة في سوق العمل، وتنامي ظاهرة زواج الطفلات، وقالت المنظمتان إن المدرسة هي أكثر من مجرد مساحة تعليمية للأطفال، فبالإضافة إلى تعلّم القراءة والكتابة والرياضيات، يتعلّم الأطفال المهارات الاجتماعية والعاطفية، ويلعبون في بيئة آمنة، ويتمتّعون بإمكانية الحصول على الخدمات المُلِحَّة الأخرى كما تحمي المدارس الأطفال من المخاطر الجسدية المحيطة بهم، ومن ضمنها سُوء المعاملة والاستغلال وإلحاقهم في الجنديّة التابعة إلى الجماعات المسلحة، وتوفّر المدارس الدعم النفسي والاجتماعي؛ مما يمنح الأطفال الاستقرار والنظام في بيئة متقلّبة، وبالنسبة للعديد من الأطفال في السودان، يُعتبر التعليم منقذاً للحياة، وتابع البيان أنه بمجرد أن يترك الأطفال المدرسة نتيجة لتفاقُم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتكرار النزاعات وإغلاق المدارس لفترات طويلة بسبب كوفيد-19، فإن فرص عودة الفتيات والفتيان إلى المدرسة تكون منخفضة، كما تعاني الفتيات هشاشة الأوضاع بشكل خاص: فالدلائل تُشير إلى أن الأزمة الاقتصادية تُعمِّق عدم المساواة بين الجنسين في السودان، وخاصة بين شريحة الفتيات اليافعات، وزاد أن إعادة فتح المدارس وتوفير فرص التعليم البديل للأطفال الذين فاتتهم سنوات عديدة من المدرسة، تُعتبر على رأس الأولويات، وقالت مانديب أوبراين – ممثلة اليونيسف في السودان: “لا يُمكن لأي بلد أن يتحمّل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة، مبادئ القراءة والكتابة أو الحساب أو المهارات الرقمية، فالتعليم ليس مُجرّد حق – إنه أيضاً شريان حياة، إن لم تُتّخذ إجراءات عاجلة، فإنّ أزمة التعلم في السودان ستصبح كارثة جيليّة.