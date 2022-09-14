شمعة .. قصة دار تضم أمهات وأطفالهن

الخرطوم : وجدان طلحة

(شمعة) وسط عتمة الظلام حاولت نور حسين إشعالها ، لتُنير طريق شريحة الفتيات اللاتي حملن خارج إطار الزواج، بعد أن استغفرن الله تعالى على فعلهن، وعُدولهن عن نية قتل الطفل الذي نتج عن علاقتهن بالشريك .. فإذا كانت دار الطفل اليتيم (المايقوما) تعالج قضية الأطفال الذين تمت ولادتهم خارج الزواج ، فمنظمة شمعة تعالج قضية الأم منذ حملها وحتى خروج الطفل إلى الحياة في حضن أمه، وحتى لا يكون طعاماً للقطط والكلاب.. أكثر من (7.600) شابة تم إدماجهن في المجتمع منذ العام 2011م وحتى الآن .

رباط شرعي :

نور التي تعتبر من شريحة مجهولي الأبوين، وهبت حياتها لتك الشريحة، وتحاول ابتكار برامج ومشاريع لتكون فاعلة وإضافة حقيقية في المجتمع، وتجدها تقف دائماً وبفخر تقول: (أنا نور حسين من شريحة مجهولي الأبوين، نحن لسنا ملائكة، لكن لا يمكن معالجة جريمة الحمل خارج إطار الزواج بجريمة أكبر وهي قتل الطفل أو تركه طعاماً للقطط والكلاب ، ومصلحة الطفل الفضلى بأن يعيش في أسرته، بالتالي على الأم الاحتفاظ بفلذة كبدها .

منذ العام 2007م تم افتتاح دار شمعة، لكن في العام 2011م بدأ استقبال الفتيات اللاتي حملن بدون رباط شرعي، وفي كل عام يزيد عدد القادمات عن العام الذي سبقه، والآن تستقبل الدار في الشهر متوسط (40-35) حالة، ولهشاشتهن يتم تقديم دعم نفسي ومادي وغيره، ليخرج الطفل إلى الحياة بصحة جيدة ، في ذات الأثناء لا يمكن إنكار أهمية وجود دار الطفل اليتيم باعتبار أنه ما يزال عدد كبير من هذه الشريحة يتم رميها في الشوارع والأماكن المهجورة، بالتالي وجوده مهم لحين إيجاد أسر بديلة تكفل الطفل.

بعض الرجال يطرقون باب شمعة طالبين الزواج من الفتيات بهدف سترهن، لأن الشريك (أنكر) الطفل، لذلك برزت المطالبات بضرورة تضمين فحص (دي إن اي ) في القانون الجنائي .

أئمة ودعاة :

لكن البعض اعتبر أن وجود دار شمعة مشجع للفتيات للحمل خارج إطار الزواج، إلا أن نور حسين قالت لـ(السوداني)، لا نطرق أبوابهن ليأتين إلى الشمعة ، بل يحضرن بعد وقوع الحمل، ونعالج المشكلة بعد حدوثها، حتى لا تكون أفواه الكلاب والقطط مكاناً لأطفالهن، ونقوم بحل المشكلة بالبحث عن الزوج، ومن ثم المساهمة بإكمال مراسم الزواج ويعيش الطفل في أسرة .. لأن همنا مصلحة الطفل الفضلى، وليس التشجيع على تلك الممارسات، وجدنا واقعاً ونعمل على مواجهته وليس الهروب منه .

نور أشارت إلى أن بعض الأئمة والدعاة أرشدوا اللاتي حملن بغير رباط شرعي بالذهاب إلى دار شمعة لحل مشكلتهن، كما أن المنظمة تتعامل مع أئمة ودعاة يساعدونها في إصدار الفتاوى، لافتة إلى أن أغلب الامهات يأتين إلى الدار في الأشهر الأخيرة للحمل، وتحتاج إلى تغذية جيدة ومتابعة دقيقة للجنين وتتم ولادتهن قيصرياً، لكن فئة قليلة من الأمهات يفضلن البقاء مع أسرهن أو أقاربهن، ورغم ذلك يتم تقديم خدمات صحية وإعاشة لهن .

موضحة أنه منذ العام 2011م وحتى الآن تم إدماج أكثر من (7.600) حالة في المجتمع، وهذه النسبة ليست مخيفة مقارنة بالواقع، لأن كثيراً من الأطفال موجودون بدار الطفل اليتيم، والذين يتم إجهاضهم أو التخلص منهم ولا شيء.

من الحكومة :

نور أشارت إلى أنه يتم استقبال حالات محولة من وحدة العنف ضد المرأة، ومن وحدة حماية الأسرة لطفلات أقل من 18 سنة، وقالت: “لانصطاد البنات من الشارع، والحالات التي تأتي للمنظمة نقوم بإرسال معلوماتها للجهات المختصة”، منوهة إلى أن أغلب الحالات من (14-24) سنة ، وبعضهن ينشرن قضيتهن في الفيس بوك.

وقالت إنه توجد حالات محولة من الحكومة إلى دار شمعة، إلا أنها لا تقدم لها دعماً، رغم أنها تقوم بعمل الدولة، مشيرة إلى عجزها عن دفع مبلغ (6) آلاف دولار إيجار ستة شهور للدار، ومهددة الآن بالطرد من المنزل، ولم تستطع توفيرها رغم أنها طرقت أبواباً حكومية، موضحة أن تمويلها في السابق كان من منظمات أجنبية، لكن بعد انقلاب 25 أكتوبر توقف الدعم ، وأصبح الاعتماد على الخيرين، وحتى هؤلاء لا يقدمون الدعم إلا بعد أن (نشحدهم) بخطابات ونحكي لهم معاناتنا في توفير الخدمات للأمهات والأطفال، وإذا استمر الوضع هكذا سيتم إغلاق الدار، مستدركة: “نعمل بكل السبل حتى لا يحدث هذا الأمر” .

لافتة إلى أن شمعة هي الدار الوحيدة في السودان وتقدم الخدمات للأمهات وأطفالهن، لكن الدولة ليست مهتمة بهذا الملف، وقالت: “حتى في الخرطوم لسنا معروفين لدى الكثيرين، وإذا خرجنا للإعلام ربما نواجه حملة شرسة ويقولون إن ما نقوم به من بشريات ثورة ديسمبر، رغم أن المنظمة موجودة منذ 15 عاماً” ، وأضافت: “لا نية لدينا بافتتاح دار جديدة بل نحتاج إلى دار مساحتها كبيرة تسع كل الفتيات” .

حل المشكلة :

غض النظر عن الدور الذي تقوم به نور فإن البعض اعتبرها تتاجر بقضية الفتيات اللاتي حملن خارج إطار الزوجية، إلا أنها رفضت هذا الاتهام، وقالت: “أنا أحتاج المال لتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة، وليس إدخاله في جيبي، ونسبة لحساسية العمل لا يتم الإيجار بالأحياء الشعبية، قصدنا الرياض لأنه لا أحد يمانع أن تمارس هذا العمل، لكن في نفس الوقت تم إبلاغ لجنة الخدمات ولجان الحي بطبيعة العمل حتى لا يُساء فهم دورها “.

لكن يجب الاعتراف بأن هذه المشكلة لم يعد حلها في دار المايقوما، ولابد من ابتداع حلول جديدة، والعمل في مجال التوعية والوقاية لمنع حدوث حمل خارج الزواج، رغم أنه تتم المعالجة بـ(السترة) وأحياناً الأم والأب لا يعرف شيئاً عن الموضوع، والمعلومات تكون في سرية تامة، فالمنظمة بها موظفون نساء ورجال ولا يعرفون معلومات عن الموجودات في الدار .

زيادة النسبة:

رغم أن نور تقول إن هدفها هو تقليل نسبة حدوث الزواج بدون رباط شرعي من خلال التوعية، إلا أنها في نفس الوقت توقعت زيادة القادمات إلى الدار بحلول نهاية العام الحالي، وبلوغهن الـ(8) آلاف حالة.

بينما تم تدريب أئمة ودعاة وقابلات، وبعض وكلاء النيابات، وممثلين لوحدة حماية الأسرة والطفل، نجوم المجتمع وغيرهم، وهي مجموعات إيجابية تساعد في خلق واقع افضل لمصلحة الطفل الفضلى، ما عندي سند ولا جهات تساعدني، الحكومة لا تركز في هذا الملف، وتركز في المايقوما .