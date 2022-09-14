القائد العام للقوات المسلحة يستقبل عدداً من مصابي ثورة ديسمبر

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عددا من مصابي وجرحى ثورة ديسمبر المجيدة، بعد عودتهم من رحلة استشفاء بالقاهرة – وفق ما أورده الناطق الرسمي باسم الجيش.

وأكّد البرهان أنْ القوات المسلحة ستظل على عهدها معهم ولن تتخلى عنهم، مؤمناً على أن مبادرة علاج جرحى ثورة ديسمبر لن تتوقف بعلاجهم، بل ستتواصل رعايتها لهم بشكل متكامل وستقدم لهم وسائل إنتاج لتوفير سبل الحياة الكريمة التي يستحقها كل من أُصيب في هذه الثورة، ونبه البرهان إلى جاهزية القوات المسلحة لعلاج كل من لم يستكمل علاجه في هذه الرحلة.

وأعرب المصابون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمبادرة القائد العام للقوات المسلحة مؤكدين أن هذا هو ديدنها الثابت تجاه شعبها.