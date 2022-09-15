وصول (9) قطارات جديدة إلى ميناء بورتسودان

الخرطوم : ابتهاج متوكل

وصلت البلاد امس الدفعة الثانية من وابورات سكك حديد السودان، لعدد (9) وابورات .

وقال مدير عام هيئة سكك حديد السودان، وليد محمود لـ(السوداني) إن الدفعة الثانية وصلت أمس ميناء بورتسودان بعدد (٩) وابورات، وتشمل (٦) وابورات سفرية للسحب بين الموانئ والمدن ، بينما (٣) وابورات لأعمال المناورة داخل الورش والمحلات، وأضاف: “بوصول هذه الدفعة يكتمل العدد إلى (٣٠) وابوراً من جملة (٣٤) مستهدفة ، متوقعاً أن تصل الدفعة الثالثة في نهاية العام الجاري .

ويشار إلى أن الدفعة أولى بلغت (٢١) وابورا، لتأهيل السكك الحديدية وصلت البلاد في العاشر من أغسطس الماضي، من جملة (34) وابور، تم توريدها من الصين بتكلفة (٥٠) مليون يورو ، عبر شركة (زيانغ) الصينية