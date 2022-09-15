الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتكثيف دعم السودان

الخرطوم : السودانى

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع الدولى بتكثيف دعمه للسودان للتخفيف من محنة المتضررين من تداعيات المناخ .

وأكدت التزامها الكامل بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه.

وقالت نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ،أميرة الحفيتي، إن إحراز تقدم ملموس في السودان «لا يزال ممكناً، إلا أنه يستوجب دعماً جاداً من المجتمع الدولي»، ونوهت إلى أن الآليات الوطنية في السودان مهمة لتهدئة التوترات.

وقالت نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، خلال جلسة للمجلس بشأن السودان، إنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف دعمه للسودان للتخفيف من محنة المتضررين من تداعيات المناخ.

وأكدت مواصلة دولة الإمارات التزامها بتقديم المساعدات الإغاثية من خلال الجسر الجوي الذي أطلقته مؤخراً لدعم المنكوبين في السودان، كما أكدت دعمها لتطلعات الشعب السوداني وجددت التزامنا بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

وبشأن الأوضاع الأمنية، أكدت أميرة الحفيتي أن الإمارات ترى أن الآليات الوطنية في السودان مهمة لتهدئة التوترات، مشيرة في هذا السياق إلى رعاية السودان لعددٍ من اتفاقات السلام المحلية المرتبطة بالاشتباكات بين القبائل في غرب وجنوب دارفور.

وقالت إنه «بالرُغمِ من الدعم المحدود الذي تلقّاه السودان بشأن استكمال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلا أنّه تمكن من تحقيق تقدمٍ ملحوظ في الترتيبات الأمنية في دارفور”.