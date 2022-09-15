مواطنون: مجموعة مسلحة استولت على مدينة الفاتح وتقوم ببيع أراضيها

الخرطوم : السودانى

كشف رئيس جمعية مربعات مدينة الفاتح، المهندس موفق أبو محمد، عن مجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة تقوم بالاحتيال على مواطنين وبيع أراضي مدينة الفاتح.

وقال إن عناصر من هذه المجموعة تتخذ من أحد مباني المغتربين مكتباً لاستلام الأموال.

وأشار إلى أن الاتفاق المبدئي يتم من أمام صهريج مربع (13) ثم الانتقال إلى مبنى آخر لدفع المبلغ المطلوب، وهناك أشخاص يقومون بالتسليم الفوري.

وكشف موفق عن مواقع تم الاستيلاء عليها بالكامل وإنشاء مبانٍ عليها، وهي مربعات ٧و٨ و١٢و٢٥ وهي المربعات الواقعة بعد سور جامعة الزعيم الأزهري.

وطالب موفق والي الخرطوم والسلطات الأمنية بالتدخل العاجل لوقف هذه التعديات.