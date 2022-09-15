جامعة المناقل تصدم طلاب الطب بالدفعة الأولى بدرجة “رسوب”

الخرطوم : السودانى

أعربت رابطة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة المناقل للعلوم والتكنلوجيا، عن صدمتها بمنح درجة “الرسوب” لكل طلاب الدفعة الأولى في مادة “المخ والأعصاب”.

وقال بيان صادر عن الرابطة تلقت (السوداني) نسخة منه ، إن قرار منح درجة الرسوب قد صدر في الثالث عشر من سبتمبر الجاري .

وأوضحت أنه بتاريخ الخامس من فبراير أعلن عن امتحان للمادة ولم يدخل طلاب الدفعة الأولى بأجمعهم والبالغ عددهم (104) طلاب للامتحان لأسباب أكاديمية ممثلة في “قصر زمن التدريس من قبل أستاذ المادة مقارنة مع حجم المادة التي تمثلت في خصم أسبوعين من الفترة الفعلية للكورس بسبب إضراب الأساتذة السابق “.

وأشار البيان إلى تقديم الطلاب عدة طلبات لمنسقة الكورس لمنحهم مدة إضافية ولو لأربعة أيام .

وأضاف البيان :”قامت الدفعة بتقديم طلب استرحام ترى الرابطة أنه رجوع عن الخطأ واعتذار واجب من الطلاب”.

وتابع :” قام مجلس الكلية بإقرار رسوب كل الدفعة .. توقفت الدفعة الأولى عن الدراسة لمدة 8 أشهر كانت بمثابة عقوبة لعدم الدخول للامتحان”.

وأشار البيان إلى جلوس مدير الجامعة البروفيسور يوسف فضل الله مع عميد الكلية السابق، د.سفيان عثمان، ومجلس الكلية وحثهم على وضع مصلحة الكلية فوق كل شيء، ولفت الى أن الدفعة الأولى وإن أخطاأت فإنهم أبناؤهم ولا يملكون الرشد الكافي لغياب الناصح من الطلاب الأقدم بالجامعة”.