استقرار في الدولار بالموازي

الخرطوم : عبير جعفر

استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في تداولات الأربعاء وبرر التجار ذلك بوفرة المعروض بالسوق وضعف الطلب.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن سعر البيع استقرفي (578) جنيهاً وسعر الشراء (575 ) جنيهاً، واستقر سعر الريال السعودي في (153) جنيهاً للشراء وسعر البيع (154) جنيهاً، وسعر الدرهم الإماراتي (158) جنيهاً للبيع وسعر الشراء (156) جنيه وسعر شراء الريال القطري (154) جنيهاً وسعر البيع (156) جنيهاً وسعر اليورو (570) جنيهاً للشراء وسعر البيع (575) جنيهاً، وقال المتعاملون إن هنالك وفرة في المعروض وضعفاً في الطلب على العملات، متوقعين زيادة في الأسعار.