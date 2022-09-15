غرفة المصدرين تشكو من بطء انسياب الصادرات

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شكت الغرفة القومية للمصدرين، من “بطء” حركة انسياب الصادرات بالبلاد.

وقال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين، مأمون قيلي، لـ(السوداني) إن حركة الصادرات تواجه “بطئاً” في الانسياب، بسبب مشكلات متعددة، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إضرابات إلى جانب صدور قرارات، أثرت على قدوم البواخر إلى ميناء بورتسودان، وأضاف: “قطاع الصادر يعاني حالياً من تأخير خروج البضائع، وتابع: “ربما تستغرق أكثر من شهر”، وذكر أن شركات الملاحة صارت تستغرق وقتاً أكثر من المعتاد في القدوم للسودان، مشيراً إلى أن الغرفة دراسة تقرير أداء الصادرات للعام المنصرم.