مطالب بالزامية تأمين الأنشطة الاقتصادية

مطالب بالزامية تأمين الأنشطة الاقتصادي

الخرطوم : السوداني

أكد نائب مدير الشؤون الفنية بالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين، سيف الدين كمبال، أهمية تدريب الوكلاء والمنتجين من أجل تجويد الأداء.

ودعا في الورشة التدريبية للوكلاء والمنتجين التي نظمتها الشركة بقاعة اتحاد المصارف أمس لضرورة خلق علاقة وثيقة بين العميل والشركة، وأن يكون للحكومة دور في فرض للتأمين على كل الأنشطة الاقتصادية التي يتم التصديق لها، موضحاً أن الزامية التأمين تشكل دخلاً إضافياً للدولة مع حماية الممتلكات المؤمنة لأصحاب الأعمال، موضحاً أن الحكومة تعد أكبر مشترٍ لخدمات التأمين بنسبة (75%) أما باقي الشركات فتصل نسبتها إلى (25%).

وأشار مدير إدارة الفروع والتوكيلات معاوية محمد حسين في ورقته عن إدارة وتطوير التوكيلات، لدور الوكلاء والمنتجين فى رفع الثقافة التأمينية ودور الوكيل في تقديم النصح والإرشاد للجهات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، مشيراً إلى أهمية اختيار الشركات ذات الكفاءة والمقدرة المالية لسرعتها في سداد المطالبات والعمولات.

وقدمت خلال الورشة العديد من أوراق العمل.