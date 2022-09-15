تدشين مشاريع المياه لـ2022 بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير البنية التحتية المكلف بولاية الجزيرة، المهندس أبوبكرعبد الله، انطلاق تدشين مشروعات المياه للعام 2022 مطلع الأسبوع المقبل بافتتاح مركز بلاغات المياه المركزي (3433) و(8) ورش متحركة، إضافة لمحطة مياة مدني بعد إعادة تأهيلها لإنتاج (20) ألف متر ألف مكعب بما يعادل مائة ألف برميل يومياً بدلاً عن (4) آلاف متر مكعب في اليوم ومعمل فحص المياه بمواصفات عالية .

ولفت الوزير إلى أن التدشين يأتي تتويجاً لعمل بدأ في يناير في شبكات المياه ومحطات جديدة وإدخال الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المياه، وجملة من المشروعات بكلفة تجاوزت (2.3) مليار جنيه بتمويل من حكومة الولاية وجهود العاملين بهيئة مياه الولاية للإسهام في استقرار الإمداد المائي وضمان سلامتها وتوفير قاعدة بيانات لإنفاذ المشاريع المستقبلية للمياه .

و كشف مدير هيئة مياه ولاية الجزيرة، المهندس محمد العوض الجاك، أن جملة كلفة مشاريع تأهيل محطة مياه مدني ومركز البلاغات الموحد والورش المتحركة تجاوز (90) مليون جنيه منها (70) مليون جنيه من موارد الهيئة و(20) مليون جنيه من وزارة المالية الولائية للورش المتحركة .

وأكد تأهيل وصيانة محطة مياه ودمدني وعودتها لطاقتها الإنتاجية إلى (1800) متر مكعب في الساعة من خلال أربع طلمبات، بدلاً عن (600) متر مكعب في الساعة، وأن مركز البلاغات والشكاوى يرمي لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتوفير قاعدة بيانات للهيئة، وقيام معمل لفحص المياه، وتوفير ورش متحركة ستسهم في استقرار الإمداد المائي وضمان سلامتة والاستجابة السريعة للبلاغات والشكاوى في مدة أقصاها (3) ساعات.