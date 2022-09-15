مزارعو هيئة السوكي يطالبون بإقالة المدير وتأجيل العمومية

الخرطوم رحاب فرينى

دفع عدد من مزارعي هيئة السوكي الزراعية، بمطالب عدة لوزارة العدل، منها تأجيل إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لمزارعي السوكي وإقالة المدير العام للهيئة والمسجل العام بولاية سنار، وضرورة مراجعة الأداء المالي للهيئة خلال الفترة الماضية .

وطالب رئيس هيئة السوكي الزراعية السابق، المزارع بكري التوم، السلطات العليا والمسجل العام ووزير العدل بتأجيل إجراءات انعقاد الجمعية العمومية

وعزا في تصريحات صحافية بمباني مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني أمس، ذلك لعدم مطابقة مساحات الجمعيات المعلنة بالتفاتيش الزراعية بالمشروع، مشيراً إلى ضرورة تصحيح وتعديل أوضاع الجمعيات.

وأعلن بكرى عن رغبة عدد من الجمعيات القاعدية والنوعية في الانسحاب والانتقال من جسم لآخر.

من جانبه كشف رئيس لجنة تسيير مزارعى هيئة السوكي، عمرعبد الله، أن الوضع الآن على الأرض ينذر بفتنة، مشيراً لأهمية إعطاء وقت كافٍ لانعقاد الجمعية العمومية لمزارعي هيئة السوكي الزراعية ، وطالب بإقالة المدير العام ومراجعة أدائه خلال الفترة الماضية، داعياً لمراجعة أداء المسجل العام لتنظيمات المنتجين بولاية سنار .