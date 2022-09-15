حركة جيش تحرير السودان لـ(السُّوداني): اتّفاق جوبا استغل شعارات الثورة والقضايا الحقيقية كروافع سياسية لتحقيق مغانم خاصة للموقعين

الخرطوم: مشاعر أحمد

قال الناطق الرسمي باسم حركة / جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، محمد عبد الرحمن الناير لـ(السُّوداني)، إنّ اتفاق جوبا لا يحتاج لحملة لإنهائه، وهو قد وُلد ميتاً وفشلت كل جهود إعادته للحياة، لجهة أن الاتفاق لم يُلبِ أهداف الثورة التي من أجلها ثار “الثوار”، وقام على منهج خاطئ تم تجريبه مراراً منذ 1972 وأثبت فشله.

وأضاف: لا يمكن أن تحقق نتيجة مغايرة في ظل توفر نفس المعطيات للتجربة الأولى.

وقال الناير، إن اتفاق جوبا استغل شعارات الثورة والقضايا الحقيقية كروافع سياسية لتحقيق مغانم خاصة للموقعين، لذا لم يحتفِ به أحد من السودانيين، مشيرة إلى أنّ مُوقِّعيه فشلوا في الدفاع عنه وإثبات جدواه.

وأضاف: “السلام المزعوم لم يوقف آلة القتل اليومية، ولم يشبع البطون الجائعة، ولم يُرجِّع مشرّداً، ولم يُوفِّر فرص عمل للعاطلين، وباتت المليشيات الحكومية تقتل العُزّل بلا هوادة، وبات الأمن حلماً بعيد المنال حتى في العاصمة الخرطوم، ناهيك عن الأطراف، فعن أي اتفاق سلام يتحدّثون..؟!”