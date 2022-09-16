انقطاع علاج الملاريا بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال التعليمي ود مدني

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(السوداني) تكشف تفاصيل لقاء الآلية الرباعية مع البرهان وحميدتي.. والبرهان يُؤكِّد التزام المُؤسّسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي
ود مدني: عمران الجميعابي
علمت (السوداني) بانقطاع علاج الملاريا بقسم الطوارئ بمستشفي الأطفال التعليمي ود مدني.
في وقت ارتفعت فيه أسعار جرعة للملاريا للأطفال إلى ٢٤٠٠ جنيه بالصيدليات الخارجية.
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(السوداني) تكشف تفاصيل لقاء الآلية الرباعية مع البرهان وحميدتي.. والبرهان يُؤكِّد التزام المُؤسّسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي
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