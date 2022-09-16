جامعة الخرطوم توضح حقيقة رهن أصولها للبنوك

الخرطوم : السوداني

فندت جامعة الخرطوم ، ما تردد عن رهن ممتلكاتها لأي من البنوك السودانية .

وقالت في بيان صادر عن مسؤول الإعلام بالجامعة إن مثل هذا الإجراء من سلطات مجلس الجامعة وليس مدير الجامعة أو أيّ مسؤولٍ آخر بها.

وأشارت إلى أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلًا صوتيًا لأحد المواطنين اتّهم فيه مدير جامعة الخرطوم بأنّه قام برهن ممتلكات الجامعة لبنك الخرطوم مقابل تمويل مرتبات أساتذة الجامعة، وذهب أبعد من ذلك باتهام مدير الجامعة بأنه قد خاطب منسوبي الجامعة بهذا الموضوع.

وقالت جامعة الخرطوم، إنّ مدير الجامعة لم يخاطب أيًا من منسوبيها لأنّ السلطات المالية والإدارية هي من اختصاص وكيل الجامعة وهو الذي التقى ببعض موظفي الجامعة لتوضيح الملابسات التي حدثت في تأخير صرف المرتبات