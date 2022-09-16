مذكرة لـ(السيادي) تطالب بإقالة الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر

الخرطوم : مهند عبادي

طالب متطوعون بجمعية الهلال الأحمر السوداني ،بإقالة الأمين العام للجمعية، عفاف أحمد، وحل اللجنة التسييرية برئاسة الفاضل عامر.

ويواصل المتطوعون اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر الجمعية بالخرطوم منذ الثلاثاء الماضي.

ودفع المتطوعون بمذكرة إلى مجلس السيادة الانتقالي وإلى مجلس الوزراء للضغط على السلطات وعكس أوضاع الجمعية ودفعها لإقالة الأمين العام.

واتهموا الأمين العام بتسييس مهمة الهلال الأحمر وتعطيل عمل الجمعية الأساسي ، ووصف الناطق الرسمي باسم لجنة المتطوعين عبدالله فضل المولى في تصريح صحفي، اللجنة بالفاشلة وقال إنها أخفقت في عملها بشكل كبير، وقال إن أكبر الأخطاء التي وقعت فيها تمثلت في تحويل ملف تبعية الجمعية من مجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية انصياعاً لرغبة الأمين العام الحالي بهدف تحقيق أغراض سياسية، وخدمة أجندة حزب محدد تتبع له الأمين العام ،أضاف بعد رفض المتطوعين لذلك الأمر فُتحت في مواجهتهم بلاغات باقسام الشرطةمما ادى لشل حركة عمل الجمعية .