نبيل أديب : لا أعطي أي اعتبار أو وزن لصلاح مناع

الخرطوم : السوداني

قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق فى قضية فض الاعتصام ، د. نبيل أديب ،لـ(السوداني) إنه لا يعطي أي اعتبار أو وزن لرأي صلاح مناع .

ويأتي حديث أديب رداً على اتهام مناع له بأنه المتهم الأول في قضية فض الاعتصام التي لم يتوصل فيها لشيء .

وكان مناع قد هاجم أديب بعد حديث للأخير فى مقابلة تلفزيونية أعتبر فيها لجنة إزالة التمكين بأنها لجنة “غير دستورية” .

وقال أديب :” لا أجد في نفسي أي رغبة للرد على صلاح مناع .. من هو صلاح مناع بالنسبة لي لا يعني شيئًا ورأيه لا يعني شيئًا “.

وأكد أديب أنه وصف ماحدث في 25 أكتوبر من العام الماضي منذ يومه الاول بانه ” انقلاب عسكري” لان الدستور لا يمنح رئيس مجلس السيادة سلطة حل الحكومة ومجلس الوزراء.

وتابع :” إمام حديثه عن انني ضد الثورة فالناس يعرفون من الذي كان يدافع عن الثوار بالمحاكم .. لقد دافعت عن كل قيادات الحرية والتغيير أمام نظام عمر البشير ولم تكن لمناع قضية سياسية لادافع عنه”.