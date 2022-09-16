تفكيك شبكة إجرامية تستبدل شرائح الاتصالات للنصب عبر “بنكك”

الخرطوم : السوداني

أعلنت دائرة الجريمة المنظّمة والمستحدثة -إدارة جرائم المعلومات والحاسوب بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، عن تفكيك شبكة إجرامية تقوم باستبدال شرائح الاتصالات ومن ثم استخدامها في تطبيق واتساب بغرض الاحتيال والحصول على أموال وذلك عبر تطبيق بنكك.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، أنّ هناك بلاغات من شاكين بموجب عريضة من نيابة جرائم المعلوماتية تفيد بأنّه تمّ استبدال شرائح الاتصال الخاصة بهم دون علمهم، وتمّ الاتصال على معارفهم وطلب منهم تحويل مبالغ مالية وذلك بإرسال أرقام حسابات بنكية وذلك بعد إنزال تطبيق الواتساب واستخدامه في عملية الاحتيال.

وأشار إلى أنّ إفادات الشاكين، حدّدت المبالغ المسروقة بقيمة 17 مليون جنيه.

وأضاف” تمّت مخاطبة البنك لتوفير بيانات الحسابات وتأكّيد عملية التحويل وجاءت الإفادة مطابقة كذلك تمت مخاطبة شركة الاتصال لتوفير المستندات التي بموجبها يتم استبدال الشرائح وضوابط استبدالها وجاء رد الشركة المعنية بضوابط الاستبدال والمستندات المطلوبة لذلك وبالرجوع للشركة واستفسارها عن الكيفية التي تمّت بها عملية الاستبدال للشرائح موضوع البلاغ جاءت الإفادة بأنه تم استبدالها دون اتباع الضوابط المتبعة في الشركة ولم يتم إرفاق المستندات المطلوبة عند إجراء الاستبدال كما حددت الشركة الموظف الذي قام بهذا الإجراء.