أمطار غزيرة تخلف خسائر فادحة بحلفا الجديدة.

الخرطوم : السوداني

تعرضت قريةأم قرقور القادسية بوحدة مصنع سكر حلفا الجديدة بولاية كسلا إلى أمطار غزيرة مصحوبة بإعصار أدت إلى انهيار 64 منزلًا كليًا و165منزلًا جزئيًا علاوة على انهيار دورات المياه وتهشيم زجاج الأبواب والشبابيك بمستشفى أم قرقور الريفي إلى جانب انهيار استراحة الكوادر الطبية.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات بالقرية فضل الزين محمد الخير لـ(وكالة السودان للانباء) أن القرية عانت كثيرًا جراء تداعيات فصل الخريف.

وقال إن جملة المنازل التي انهارت كليًا بلغت 64 منزلًا وجزئيًا 165 منزلًا إلى جانب بعض المرافق الخدمية .

وأضاف: الوضع يتطلب عاجلًا توفير معينات الإيواء وعمليات إصحاح البيئة لمكافحة نواقل الأمراض .. القرية حاليًا محاصرة بمياه الأمطار مما يهدد بمزيد من الانهيارات في المنازل والمرافق.