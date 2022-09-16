النيل الأزرق يسجل أعلى ارتفاعاً على الحدود الإثيوبية

الخرطوم : السوداني

أكدت لجنة الفيضان في بيانها اليومي أن نهر الدندر وصل مستوى أعلى من مستوى الفيضان حيث سجل 14.86 متر (مستوى الفيضان 13.50 متر)، متأثرًا بمنسوب بحيرة خزان الروصيرص، ونبهت اللجنة إلى أن على المواطنين على نهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاته.

وذكر البيان أن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 560 مليون متر مكعب أمس وهو أعلى من منسوب العام الماضي بـ 14 مليون متر مكعب ، وسجل منسوب نهر عطبرة 209 ملايين متر مكعب في اليوم أعلى من منسوب العام الماضي بـ 15 مليون متر مكعب، بينما سجل معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.

أكد البيان إرتفاع التصريف أمس خلف سد الروصيرص إلى 493 مليون متر مكعب مقابل 401 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وانخفض التصريف خلف سد سنار إلى 407 ملايين متر مكعب مقابل 417 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.