رئيس الأركان يتعهد بالتصدي للمعتدين على أراضي الدولة

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ، محمد عثمان الحسين ، جاهزية الإدارات الهندسية والخدمية بالقوات المسلحة لتسخير كل إمكاناتها للعمل مع ولاية الخرطوم في مجال البنى التحتية والخدمية للنهوض بعاصمة البلاد، كما أكد جاهزية القوات النظامية من خلال عضويتها في لجنة أمن الولاية للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة وإزالة السكن العشوائي.

ورحب الحسين خلال تدشين قرعة الخطة الإسكانية الفئوية للدفعة (٤٩) بالقوات المسلحة أمس بنادي الضباط، بحضور والي ولاية الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، ونائب رئيس هيئة الأركان إمداد، رحب باستئناف قرعة خطة القوات المسلحة بعد توقف استمر لمدة ١٠ سنوات، موضحًا أن أفراد القوات المسلحة لا يستطيعون الحصول على منازل عبر سوق العقار ولا سبيل لذلك غير الخطة الإسكانية في ولايات البلاد.