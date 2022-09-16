اتجاه لاعادة تاهيل المشاريع الزراعية بالخرطوم

الخرطوم : رحاب فرينى

اكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم سعيها لاعادة تأهيل المشاريع الزراعية بالولاية وتوفير مياه الري واكمال الاستعدادات للموسم الشتوي القادم .

وأشاد مدير عام الوزارة سر الختم فضل المولى لدى اجتماعه مجلس تنسيق المشاريع الزراعية، بمجهودات العاملين بالمشاريع المروية واسهامهم في انفاذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في تحقيق الامن الغذائي ، داعيا الى ان تشمل الخطط والاستراتيجية للعام القادم تغطية احتياجات الولاية من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والتوسع في الرقعة الزراعية والاهتمام بمطلوبات الصادر .