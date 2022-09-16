انخفاض التضخم  لـ ١١٧.٤٢ %

الخرطوم : ابتهاج متوكل

سجل معدل التصخم في شهر أغسطس ٢٠٢٢م نسبة ١١٧.٤٢%،(بمعنى ان معدل التغير للأسعار زاد بنسبة ١١٧.٤٢ % ، عن نظيره في العام السابق) ، ذلك بحسب بيان الجهاز المركزي امس .

والتضخم، يعني ارتفاع للأسعار والتكاليف ، ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائية للنقود ، ويسبب التضخم لارتفاع الكتلة النقدية المتداولة، وهو يحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.

وسجلت معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري ، الأرقام التالية بحسب البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء، ويظهر توالي انخفاض معدل التضخم منذ ابريل حتى أغسطس ٢٠٢٢م.

يناير ٢٥٩.٧٩%

فبراير ٢٥٨.٤٠%

مارس ٢٦٣.١٦%

ابريل٢٢٠.٧١%

مايو ١٩٢.٢١%

يونيو ١٤٨.٨٨%

يوليو ١٢٥.٤١%

أغسطس ١١٧.٤٢%