السيول تؤدي لندرة وزيادة في بعض الخضر

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من تجارالخضربالاسواق تأثرالخضرالورقية بالأمطار والفيضانات ما تسبب في ندرة وزيادة في الخضرالورقية في ظل استمرار الركود وانعدام السيولة لدى المستهلك

وقال تاجرخضر بالخرطوم ابكرحمزة في حديثه لـ( السوداني) ان هنالك زيادة كبيرة فى الخضر وندرة في بعض الاصناف بسبب الأمطار وخاصة الخضرالورقية ومنها الرجلة والليمون والشمار الاخضر، مبينا ان سعر ربطة الرجلة والملوخية الصغيرة قفزت من (٢٠٠) إلى(٥٠٠)جنيه ، اما سعر البقدونس من (٣٠٠) إلى(٥٠٠)جنيه ولفت إلى ندرة وزيادة في الاسعار ، وأوضح معاناة السوق من الركود

وأشارإلى تأثرالجنائن بالأمطار ماادى لحدوث ندرة في الليمون وسعر الكيلو (٢) الف جنيه

وقال تاجر خضر ببحري الشريف حسن ان الأمطار تسببت في غرق بعض المزارع والخضر الورقية خاصة وارتفاع كبير في الاسعار ، مبينا ان سعر كيلو الطماطم قفز لـ(١٠٠٠) جنيه

وأشار الى ان هنالك ارتفاعا في سعر العجور وسعر القطعة لـ(٤٠٠) جنيه لافتا إلى ركود سوق الخضر بسبب الأمطار ، مضيفا إلى تأثر كافة جنائن الفاكهة كذلك ،متوقعا زيادة جديدة في اسعارالخضر والفاكهة بالاسواق وفي ذات السياق قال تاجر خضر بامدرمان مصطفى محمود عادة فصل الخريف يؤثر سلبا على المزارع والخضر الورقية ويحدث ندرة في بعض اصناف الخضر الورقية، مبينا ان سعر ربطه الملوخية قفزت من (٢٠٠) إلى(٥٠٠)جنيه والبقدونس (٣٠٠)جنيه للربطة الصغيرة اما كيلو الطماطم (١٠٠٠) جنيه وسعر ربطة الجرجير من (٢٠٠)الى (٥٠٠) جنيه للربطة الكبيرة ، وقال ان الغلاء انعكس سلبا على ضعف القوى الشرائية ، مشيرا إلى أن الأمطار تسببت في صعوبةوصول ودخول المواطنين للأسوق وزيادة السعر،متوقعين زيادة أخرى خاصة على الخضر الورقية بسبب الندرة

. وقال تاجرخضر ببحري السراحمد ان الأمطار تسببت في غرق بعض المزارع وتأثرالخضر الورقية وارتفاع كبير في الاسعار ، مبينا ان سعر جوال العجور قفز من (٢٠) إلى(٤٠)الف جنيه وسعر القطعة (٤٠٠) جنيه ، وأشار إلى ركود سوق الخضر بسبب الأمطار وتأثر الأسواق بمياه الأمطار ما اعاق حركة المشترين بداخلها، ،متوقعا زيادة في الاسعار على الخضر والفاكهة بالاسواق.