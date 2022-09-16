تضرر689  أسرة بقرية جديد بابوجبيهة من السيول

الخرطوم: السوداني

ضربت الفيضانات والسيول قرية جديد التي تتبع لمحلية أبوجبيهة، وهي قرية حدودية بين السودان ودولة جنوب السودان ، وتتبع لوحدة جديد ابونوارة، تعرضت كغيرها من مناطق السودان لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة. التي شهدتها ولايات السودان المختلفة ، وادت الى تضرر 689 اسرة من مواطني المنطقة ، اضافة الى تضرر557 من اللاجئين الموجودين في المنطقه وهم من دولة جنوب السودان باعتبار القرية هي منطقة حدودية ، وهم في حاجة الى توفير ضروريات الحياة وانهم يعيشون مأساة حقيقية وناشد عبدالله حماد جبارة عضو لجنة نفير منطقة جديد المتضررة في تصريح صحفي الجهات المسؤولة بالإسراع لإنقاذ أهالي المنطقة المنكوبين بسبب السيول والامطار التي تسببت في خسائر كبيرة تتمثل في انهيار المنازل وتضرر المشاريع الزراعية بسبب وجود المياه بداخلها لفترات طويلة بجانب اضرار الممتلكات التجارية بسوق القرية ، مما تسبب في شح السلع والمواد التموينية ، مشير الى أن المنطقة بها كثافة سكانية عالية اضافة إلى انها تضم معسكرات للاجئين من دولة جنوب السودان

ووصف شباب المنطقة في حديث لـ(السوداني)الوضع في قريتهم بالمأساوي والكارثي وناشدوا حكومتي المركزوالولاية بالتدخل العاجل من أجل مساعدة أهالي قرية جديد