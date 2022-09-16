تحويل ٣قرى عن مجرى السيول بالجزيرة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شكا والي الجزيرة اسماعيل العاقب، من تضرراكثر من 430 قرية و20 الف اسرة،مؤكدا عودتهم جزئياً لمناطقهم وبلغت المساحات الزراعية المتضررة ١٢٥ الف فدان، معلنا عن الحاجة للخيام لايوائهم، وتحويل 3 قرى عن مجرى السيول والامطار.

وقال اسماعيل،في تصريحات صحافية امس، عقب تسلم قافلة المؤسسة الوطنية التعاونية، بمشاركة شركات القطاع الخاص بالأسواق، إن السيول والامطار اضرت بحوالي 40٪ من جملة المدارس ودمرتها بصورة كلية، وان توفر الخيام يساعد في بدء العام الدراسي في موعده بقدر الإمكان

وأكد قائد الفرقة الأولى مشاة احمد الطيب عمر الاستعداد الكامل لمساندة متاثري السيول والامطار بالولاية، وتسخير كل إمكانات الفرقة ومركز قيادة القوات المسلحة لدعم المتضررين لتجاوز المحنة.