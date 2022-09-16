الغرايري يؤكد خبر (السوداني) بشأن استبعاد طيفور والجماهير تسخر من ود الجزيرة 

الخرطوم: السوداني

أكد المدرب التونسي غازي الغرايري بالخطوة التي أقدم عليها أمس، بإبعاد عمار طيفور، الخبر السابق الذي أوردته (السوداني) بشأن رفض اللاعب عمار طيفور للمشاركة مع الفريق في مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي، قبل أن يأتي المدرب التونسي ويبعد اللاعب عن لقاء الإياب المرتقب غداً (السبت) لذات الأسباب أيضاً.

وكان اللاعب طيفور تحفظ عن المشاركة في لقاء الذهاب أمام بطل جيبوتي بحجة مماطلة إدارة النادي في تجديد التعاقد معه، وبالرغم من محاولات المدرب التونسي معه آنذاك، الا أن اللاعب رفض التواجد في قائمة المباراة السابقة.

وحصلت (السوداني) على معلومات جديدة تشير إلى أن مفاوضات التجديد بين إدارة المريخ واللاعب عمار طيفور متعثرة، وتمر ببعض التباين في وجهات النظر حول الالتزامات المالية الخاصة باللاعب.

ووفقاً لمصدر رفيع، فإنه وبالرغم من التصريحات التي صدرت من عضو اللجنة ود الجزيرة بالتجديد للاعب بأديس أبابا خلال وقت سابق، الا ان المصدر أشار إلى أن المفاوضات لم تكتمل وان الخلاف في التفاصيل المالية مازال موجوداً.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب طيفور كان يطالب ببعض المبالغ المالية المتأخرة منذ العقد السابق وتم بالفعل سدادها، الا ان العقبات تتمثل في الاتفاق الجديد الذي لم يكتمل حتى اللحظة.

يأتي ذلك في وقت سخرت فيه فئة من جماهير المريخ من تصريحات عضو المجلس ود الجزيرة الذي بشر بتجديد التعاقد مع اللاعب طيفور بأديس أبابا بالرغم من علم الأخير بوجود بعض التفاصيل التي لم تكتمل وهو ما عدّته بعض الجماهير تسرعاً من عضو المجلس الذي لا يملك خبرة في التفاوض الإداري مع اللاعبين.