عبده فزع يكتب: (السوداني) تغوص في أعماق جولات الحسم القارية لأنديتنا

فيروس النجومية يضرب نجوم الهلال

ضربت النجومية نجوم الهلال في مقتل، ووضح في أداء لاعبي الهلال القدامى أو الجدد من اللاعبين الأجانب عدم تعاونهم مع بعضهم البعض في مباراة الفريق الأخيرة أمام سانت جورج الإثيوبي الشيء الذي جعل الفريق يدفع الثمن غاليًا بإهدار فرص محققة لإحراز الأهداف في شباك الفريق الإثيوبي وإذا لم يعالج المدير الفني للفريق الكنغولي فلوران هذه الجزئية فإن استمرارية ذات الاخطاء تهدد مستقبل الهلال في بطولة دوري ابطال افريقيا.

الهلال خارج الخدمة مؤقتًا

المدير الفني الجديد للهلال الكنغولي فلوران كان يعلم علم اليقين ان فريقه الجديد سوف يتعرض لازمة فنية في المعترك الافريقي في مستهل مشواره امام سانت جورج الاثيوبي في تمهيدي ابطال افريقيا وحاول ان يبث روح التحدي في اللاعبين فهو يعلم علم اليقين ان اللاعبين تنقصهم فورمة المباريات التنافسية في ظل غياب الدوري المحلي والاكتفاء بالتجارب الودية الإعدادية وأيضًا ينقصهم الانسجام في الملعب كمجموعة وهم لاول مرة يلعبون معاً في مباراة رسمية ولذلك فمن المنطقي جدًا ان يخسر الهلال امام سانت جورج ويكون خارج الخدمة مؤقتًا لعل وعسى ان يتحسن الحال والذي يتأتى بالمباريات المتتالية لخلق مزيد من التجانس والانسجام بين اللاعبين في المستطيل الاخضر وخارجه.

اخطاء دفاع الهلال وارتباك حارسه

وضح ضعف خطي وسط الهلال ودفاعه وارتباك حارسه الجديد عيسى فوفانا في مباراة سانت جورج فلا بد ان يعترف فلوران بوجود هذه الاخطاء ويعمل على تلافيها في مباراة المصير يوم الاحد القادم بالمقبرة.

اتهام فلوران للانحياز للاجانب

هنالك بعض اللاعبين الاجانب الذين شاركوا مع فريقهم الجديد في مباراة سانت جورج لم يكونوا في المستوى المطلوب في تلكم المباراة والدليل التعديلات التي اجراها فلوران في الشوط الثاني والتي ساهمت في تحسين اداء الفريق عما كان عليه في الشوط الاول وحتى لا يُتهم فلوران بالانحياز للاجانب الذين جاءوا بمعرفته فإنه مطالب باختيار التشكيل المناسب في لقاء الفرصة الاخيرة.

كل الصعاب في الرحلات الافريقية

من الطبيعي جداً ان تواجه انديتنا التي تشارك في البطولات الافريقية الكثير من العراقيل والمصاعب والمواقف الصعبة في رحلاتها الافريقية وهي مواقف معروفة من الافارقة والشاطر هو من يحتاط لكل شيء ولا يدع شيئاً للصدفة.

رحلة الساحلي محفوفة بالمخاطر

اكتفى هلال الساحل بالفوز بهدف وحيد في مباراته امام جيتا غولد التنزاني وباتت رحلته الى دار السلام لاداء مباراة الاياب محفوفة بالمخاطر خاصة ان الفريق التنزاني كان مرعبًا بملعب الجوهرة الزرقاء وكان قريبًا من الفوز وهو ما يجعل مباراة العودة صعبة للغاية على هلال الساحل.

لا للاخطاء في القمة

مباراتا المريخ والهلال في جيبوتي وبحر دار امام ارت سولارا وسانت جورج صاحبتهما الكثير من الاخطاء الفردية والجماعية والتي نأمل ان لا تتكرر في مباراتي المريخ بالسبت والهلال بالاحد خاصة وان الفريق الاقل اخطاء هو الذي سيفوز

تحذير للمريخ من نشوة الانتصار

حقق المريخ الهدف المنشود من مباراة الذهاب امام ارت سولارا الجيبوتي بتحويل خسارته الى فوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب تمهيدي دوري الابطال ولا بد من تحذير لاعبي المريخ من نشوة الفوز بجيبوتي ونخشى ان يأتي بآثار عكسية على الفريق الاحمر .

فرصة الاحمر أفضل وهدف يكفي الهلال

لا شك ان فرصة المريخ في تخطي سولارا الجيبوتي التي ستقام يوم غدٍ السبت عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت السودان بملعب بحر دار الاثيوبي هي الافضل بفوزه بجيبوتي بهدفين مقابل هدف خلط الاوراق تمامًا وفرصته هي الافضل لانه سيلعب بأكثر من فرصة فالتعادل السلبي او الايجابي بأي عدد من الاهداف او الفوز بأي نتيجة يقوده للتأهل للدور الاول اما الهلال فإن فرصته قائمة في التأهل ويكفيه الفوز بهدف وحيد فقط.

الهلال يراهن على الارض والجمهور

رغم ان سانت جورج انتصر بملعبه على الهلال بهدفين مقابل هدف إلا ان لقاء الأحد الفاصل بالجوهرة الزرقاء سيكون صعباً للغاية على الاحباش الذين سيواجهون جمهوراً شرساً.

هل يتعلم فلوران والغرايري درس الشوط الاول

نأمل ان يتعلم مدربا الهلال والمريخ الكنغولي فلوران والتونسي الغرايري من درس الشوط الاول بمباراتهما امام سانت جورج الاثيوبي وارت سولارا الجيبوتي وان يأخذا حذرهما من تكرار الاخطاء حتى لا يدفع احدهما او الاثنان معاً ثمنها غالياً.

المريخ متفائل ببحر دار

هنالك حالة من التفاؤل وسط اعضاء الجهاز الفني بالمريخ ولاعبيه باداء مباراة الاياب امام سولارا الجيبوتي على ملعب بحر دار الدولي حيث اقام المريخ معسكره بهذه المدينة وتعايش وتأقلم مع اجوائها وبملعبها وطقسها والكل يتطلع لاداء مباراة جادة وقوية تؤهل الفريق لتأكيد جدارته بالفوز على الجيبوتي في مباراة الذهاب.

دوليو المريخ كشفوا الجيبوتي بالمغرب

استغل دوليو المريخ اخطاء فريق سولار الجيبوتي الذي لديه ثمانية لاعبين بمنتخب بلادهم بعد منازلتهم مع صقور جديان السودان بتصفيات بطولة الشان ونجحوا في ترجيح كفة فريقهم بتحقيق الفوز على سولارا بعد ان نجحوا مع زملائهم في اقصاء منتخب جيبوتي وذلك بالروح الحمراء.

فرصة الاهلي صعبة

الخسارة الكبيرة والثقيلة التي تعرض لها الاهلي الخرطومي امام الاخضر الليبي بثلاثية نظيفة كانت متوقعة بعد ان خسر الاهلي نفسياً قبل المباراة بوفاة المدير العام للنادي الراحل محمد معاذ قبل المباراة وباتت حظوظ الاهلي في التعويض صعبة للغاية ان لم تكن مستحيلة ويحتاج لمعجزة للاستمرار في البطولة في زمن انعدمت فيه المعجزات.