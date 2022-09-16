حميدتي: اجتماع مع البرهان أقرّ بتولي المدنيين اختيار رئيسي سيادة ووزراء مدنيين

الخرطوم: السوداني

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماََ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وكشف حميدتي، عن عقده اجتماعاََ أمس الخميس مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين.

وكانت (السوداني) قد أوردت أمس، تفاصيل اجتماع اللجنة الرباعية مع البرهان وحميدتي، حيث أكدا التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي.

مشيرًا إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، أقرّ بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.

وأكد الفريق أول دقلو، تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحوُّل ديمقراطي حقيقي.

مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تُواجه عملية الانتقال وخلق البيئة٨ المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة – بحسب ما أوردته دائرة الإعلام بقوات الدعم السريع.

داعيًا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا، حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.