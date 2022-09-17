الكويت تسير القافلة الثالثة لمتضرري السيول والفيضانات

الخرطوم : السودانى

سيَّرت منظمة صندوق إعانة المرضى من أمام مباني سفارة الكويت بالخرطوم القافلة الثالثة المتجهه إلى ولايتي الجزيرة ونهر النيل الذي تنفذه المنظمة بتبرع من جمعيتي آفاق الخير الكويتية وإحياء التراث الإسلامي.

وأفاد المدير التنفيذي للصندوق د. عبدالمجيد فضل الله أن القافلة تحتوي على حوالي (75) طن من معينات الإيواء (مشمعات وفرشات) بالاضافة إلى 3000 ناموسية مشبعة و 1000 سلة غذائية تحتوي على: (20 كيلو أرز، 20 كيلو دقيق، 10 كيلو سكر، 10 كيلو عدس، 9 رطل زيت، 5 كيلو بلح، 2 كيلو ملح) توزع بمحليتي المناقل وجنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، ومحلية بربر بولاية نهر النيل

من ناحيته قال السفير الكويتى لدى السودان ، فهد الظفيرى ، إن هذه القوافل تعبر عن وقفة بلاده حكومة وشعباً وجمعيات خيرية بجانب الشعب السوداني.