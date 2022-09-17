مواطنون غاضبون يغلقون شارعاً بنيالا بسبب انهيار منازلهم بالأمطار

نيالا: محجوب حسون

تسببت الأمطار التي هطلت بكثافة بولاية جنوب دارفور؛ في انهيار منازل في نيالا وعدد من معسكرات النازحين.

وأغلق مواطنون غاضبون بحي الوادي شرق، طريق الجبل عند مقابر صابرين، الذي تسبب فيه تشييد حدائق ومزارع ومنتزهات في طريق الخور الذي هو مجمع لثلاثة خيران، بحسب حديث عدد من المواطنين الغاضبين لـ(السوداني) اليوم السبت، ونوهوا إلى أنهم أرسلوا خطابات إلى أمانة حكومة الولاية والمدير التنفيذي لبلدية نيالا عباس الجاك، وحضر الوالي بالإنابة من قبل ووعدهم بالحل خلال (٧٢) ساعة ولكنهم لم يفعلوا حتى انهار عدد كبير من المنازل بسبب أمطار أمس التي استمرت لحوالي (10) ساعات.