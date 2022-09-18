استقرار الدولار في 579 جنيهًا للبيع في الموازي

الخرطوم : عبيـر جعفر

استقرت أسعارالدولار بالسوق الموازي في 579 جنيهًا للبيع في تداولات السبت.

وطبقًا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن الاستقرار تم نتيجة لضعف الطلب ووفرة العرض،لافتين إلى أن سعر البيع للدولاربلغ 579 جنيهًا وسعرالشراء 576 جنيهًا فيما استقر سعر الريال السعودي 152 جنيهًا لشراء وسعر البيع 154 جنيهًاأما سعرالدرهم الإماراتي 158 جنيهًا للبيع وسعر الشراء 156 جنيهًاأما سعر شراء الريال القطري 153 جنيهًا وسعر البيع 155 جنيهًا وسعر اليورو565 جنيهًا لسعرالشراء أما سعرالبيع 570 جنيهًا.

وقال المتعاملون إن هنالك تذبذبًا في أسعار العملات خلال الأيام، متوقعين زيادة في الأسعار حال استمرالطلب على العملات وتراجع العرض