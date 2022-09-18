مستثمرون يستنجدون بوالِي الخرطوم لحسم فوضى مفوضية الاستثمار

الخرطوم : السوداني

كشف مستثمرون عن توقف العمل بَمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم لأكثرمن ستة أشهرما حال دون إكمال معاملات المستثمرينواستخراج تصاديق المشروعاتالجديدة سواء كانت زراعية أو صناعية.

وشكَا بعض المستثمرين لـ(السوداني) من الفوضى التي تضرب المفوضية وطالبوا والي الخرطوم بسرعة التدخل ومعالجة الفوضى وحالة الاستخفاف بالمستثمرين داخل المفوضية والتعامل السيئ من المفوض والموظفين مع المستثمرين بتعقيد الإجراءات وتعطيل العمل.

وأبدوا استغرابهم من ردود موظفي المفوضية بعدم وجود أراض استثمارية رغم وجود مساحات شاسعة في عدد من المناطق بأم درمان والجيلي وشرق النيل بحسبما أعلنت عنه المفوضية في أكثر من مرة. وهدد المستثمرون باللجوء لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حال عدم تدخل والي الخرطوم بإعفاء المتسببين في الكارثة ومعاقبة المقصرين بمن فيهم مفوض الاستثمار بالولاية.