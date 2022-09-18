لجنة من الري لبحث جبر الضرر لمتضرري السيول بالمناقل

الخرطوم : رحاب فريني

كشف عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل،عضو لجنة طوارئ متضرري السيول والفيضانات عن اجتماع للجنة الطوارئ أمس مع وزير الري المهندس ضو البيت عبدالرحمن لمناقشة الضرر الذي لحق بهم من السيول والفيضانات والمساحات التي تضررت البالغة 120 ألف فدان ، مؤكدًا على أن تلك المساحة تضررت ضررًا جزئيًا وكاملًا.

وأكد في حديثه لـ (السوداني) أن وزير الري كون لجنة من خمسة أعضاء من وزارة الري على رأسهم مدير عمليات الري ومدير المشروع لعقد ورشة لمناقشة المشاكل والحلول للمتضررين، وأضاف: تم تكليف(5)من أعضاء لجنة المتضررين لمتابعة المخرجات، مشيرًا إلى أن الغرض من الاجتماع جبر الضرر للمتضررين واللحاق بالعروة الشتوية دون حدوث أي مشكلات، كاشفًا عن اجتماع اللجنة مع والي الجزيرة اليوم