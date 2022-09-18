البرهان يشارك في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية تقديراً لمواقف الملكة الراحلة تجاه السودان

الخرطوم: السوداني

توجّه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس السيادة، فإن مشاركة السودان في هذه المناسبة تأتي وفاءً وتقديراً لمواقف الملكة الراحلة تجاه السودان ودعمها اللا محدود لقضاياه. وقد ظهر ذلك جلياً، خلال زيارتها الشهيرة للسودان في العام ١٩٦٥، والتي بادلها السودانيون فيها، مشاعر الود والتقدير والاحترام، وبرز ذلك من خلال مظاهر الاحتفاء وحفاوة الاستقبال والترحيب الرسمي والشعبي الذي وجدته أثناء زيارتها للسودان قبل ٥٧ عاماً.

وقد استدعى السودانيون من ذاكرتهم أرشيف زيارتها من جديد. وذلك تفاعلاً مع خبر رحيلها، فقد تداولوا فيما بينهم وعلى نطاق واسع صور وفيديوهات الزيارة التاريخية التي تجولت خلالها الملكة الراحلة في مدن ومناطق عديدة بالسودان، معبرين عن عميق حزنهم لرحيلها.

كما تأتي مشاركة السودان في هذه المناسبة الحزينة، استشعاراً للروابط القوية التي تربط السودان بالمملكة المتحدة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وسيقدم البرهان خلال الزيارة، عزاء السودان ومواساته، حكومة وشعباً، في رحيل الملكة، للأسرة الملكية والشعب البريطاني.

ويرافق رئيس مجلس السيادة، في زيارته للمملكة المتحدة، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.