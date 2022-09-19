ترك: لـ( السُّوداني) : إبراهيم أدروب لا يُمَثِّل البِجا ولا شرق السُّودان

كتب: اليسع أحمد

انتقد رئيس المؤتمر والهيئة القيادية للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعُموديات المُستقلة، رئيس تنسيقية شرق السُّودان، محمد أحمد محمد الأمين تِرِك، تنصيب العُمدة إبراهيم أدروب رئيساً للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أمس الأحد بمنطقة (كلانييب) بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وقال تِرِك في تصريح خاص لـ(السُّوداني) إن المجلس جُمِّد نشاطهِ في 21 يونيو الماضي، وتمّ حلّهُ بصورة نهائية في مؤتمر سنكات في 27 يوليو، وأوضح أنّ المجموعة التي نصبت إبراهيم أدروب رئيساً لديها خلاف مع قادة المجلس السابق وهي وراء تجميد نشاطهِ وحلّ أماناته .

وتابع أنّ مجموعة إبراهيم أدروب لا تُمَثِّل البجا ولا تُمَثِّل نُظّار شرق السودان، بل هي جزء من عُمد نظارة الأمرأر ومُساعد الرئيس المعزول عمر البشير موسى محمد أحمد وعدد (4) معتمدين سابقين في حكومة المؤتمر الوطني .

منبِّهاً إلى تكوين مجلس البجا الحقيقي في الخامس من أكتوبر المُقبل بمدينة أركويت بولاية البحر الأحمر .