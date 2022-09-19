الكويت ترهن الاستثمار فى السودان بتسوية الملفات العالقة

الخرطوم: السودانى

أبدى االسفير الكويتى للسودان، فهد مشاري الظفيري، جاهزية بلاده للدخول في مجال الاستثمار بالسودان عقب تسوية الملفات العالقة.

وقال السفير الظفيري فى تصريح صحفي، عقب لقاء جمعه بعضو مجلس السيادة الهادي إدريس، الأحد، إن اللقاء بحث ضرورة مساهمة الاستثمارات الكويتية لدعم وتنمية السودان، خلال الظروف الحرجة التي يمر بها.

وأكد أن بلاده مستعدة الآن لبحث مشاريع القروض والمنح والمساعدات لدعم السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وقال إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بصدد إقامة وبناء قرية نموذجية للأيتام، وسيتم بحث تفاصيلها مع الجهات المختصة في السودان، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون نموذجاً أول للتعاون في المجال الإنساني.

وفي ما يتصل بالجانب السياسي قال السفير إن الكويت ستدعم الموقف الذي يتفق عليه السودانيون خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن أهل السودان لهم من النضج والإدراك ما يمكنهم العبور ببلدهم إلى بر الأمان.