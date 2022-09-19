تنفيذ معالجات هندسية بطرق الخرطوم لفك الاختناقات المرورية

الخرطوم: السودانى

أكد المهندس مختار عمر صابر المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه سعي الهيئة لتنفيذ المعالجات الهندسية وصيانة للطرق التي تشهد اختناقات مرورية بسبب الحفر التي خلفتها الأمطار الأخيرة بالولاية.

وقال إن المعالجات قد بدأت بقطاع الخرطوم بتقاطع شارع الطابية مع الجمهورية، وجوار مستشفى العيون، وشارع الغابة من كبري الفتيحاب حتى نفق جامعة السودان.

وأشار مختار إلى أن قطاع أمدرمان تجري فيه أعمال معالجة بمواد أساس بشارع استاد الهلال، وتجري معالجات بالأسفلت بصينية الأزهري وشارع الملازمين، وشارع شرق المهندسين، وقطاع بحري تجري فيه أعمال معالجات لطرق مختلفة بمواد اساس

أما أعمال الاستدامة فنفذت مصارف الخرطوم معالجة هندسية بمصرف الأدلة الجنائية بإنزال مواسير قطر 70سم وبطول 800 متر بشارع شرق المطار من الغرب إلى الشرق لتصريف مياه أمطار القطاع الجنوبي الشرقي للمطار ويربط بين لفة الجريف وشارع عبيد ختم، وقد نفذت هذه المعالجة بمنطقة ذات تعقيدات كبيرة وذلك بوجود خطوط ضغط كهربائي عالٍ وخطوط ألياف ضوئية للاتصالات وخطوط مياه رئيسية، إضافة لخدمات أخرى تتعلق بالطيران المدني ــ بحسب قوله.