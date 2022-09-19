الخرطوم تشرع في عملية تنفيذ تخطيط القرى

الخرطوم: السودانى

أكدت اللجنة العليا لتنظيم القرى بولاية الخرطوم في إجتماعها برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني المُكلف، حسن عيسى، بحضور استمرار أعمال التنظيم في كل المحاور تمهيداً لإكمال كل الملفات في المدة المحددة.

وأوضح مدير مشروع تنظيم القرى، أزهري الخليفة، الذي قدم تقريراً لفترة (٤٥) يوماً الأولى من المهلة التي حددها والي الخرطوم بثلاثة أشهر، حيث أوضح أنه تم إنجاز عمل مقدر تضمن سحب القرعة لعدد (٢٠١) من مستحقي الفطيماب، وتم توزيع (٦٥٠) أورنيك من جملة المحصورين، وعددهم (١١٤٦) بجانب مقابلات وتوزيع الأرانيك للمحصورين في عشوائي غبوش ومتبقي نيفاشا ومربعات الحلة الجديدة والمتبقي من المهجرين من منطقة الخرطوم والمهجرين من مربعات دار السلام أمدرمان وعشوائي بانتيو.

وفي ما يتعلق بالقرى النيلية فإن العدد المستهدف في قرية واوسي وسط (١٥٨٥) تم الاقتراع بنسبة (٩٥%)، واوسي غرب عدد الأسر (٢٠٨٥) سيتم نشر المستحقين الخميس القادم ، وفي محلية كرري الأسر المستهدفة (١٩٥٠) ستكتمل أعمال المساحة الخميس القادم وقد صدر القرار التخطيطي .