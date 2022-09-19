قرار بنزع الأراضى الزراعية غير المستثمرة بالخرطوم

الخرطوم: السودانى

قرر المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، د.سر الختم فضل المولى، نزع الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها ولم تستثمر .

ووجه الوزير مدير عام الأراضي الزراعية بحصر كل الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها ولم تستثمر حتى الآن ليتم نزعها واسترداد منفعتها وإعادة تخصيصها لمن يملكون القدرة والرغبة في الاستثمار.

وقال الوزير – بحسب وكالة السودان للأنباء- إن سياسة الوزارة في الأراضي هي “الأرض لمن يفلحها”، داعياً إدارة متابعة الاستثمار بالوزارة بإنشاء بنك الارض يتم فيه رصد الأراضي الزراعية وإعداد دراساتها البيئية وفحص التربة وتوفير كل المعلومات وتقديمها جاهزة للاستثمار.