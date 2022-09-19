أديب يطلب إخطار لجنته قبل الشروع في دفن جثث المشارح

الخرطوم: السودانى

طالب رئيس لجنة التحقيق المستقلة في قضية فض الاعتصام،نبيل أديب، بإخطار لجنته قبل الشروع في دفن الجثامين المكدسة في مشارح ولاية الخرطوم لاحتمالية وجود ضحايا المجزرة الدامية ضمن الجثامين المجهولة.

وتبدأ السلطات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تشريح أكثر من (3) آلاف جثة مجهولة الهوية تمهيداً لدفنها .

وقال أديب لـ(سودان تربيون): “أخطرت اللجنة المشكلة لدفن جثامين المشارح بضرورة إبلاغنا بالدفن قبل تنفيذه لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للاعتقاد بأن بعض الجثث هي لضحايا فض الاعتصام.

وأكد أن دفن الجثامين هو واجب إنساني وديني وصحي، داعياً إلى مواراتها بشكل لا يعرقل أي تحقيق جنائي يتعلق بسبب الوفاة والمسؤولية عنه. وطالب بأخذ عينة من الجثمان قبل الدفن تحمل البصمة الوراثية وتحفظ بشكل يسهل التعرف على صاحبه وزمن الوفاة وسببها وكل الظروف التي يحتاج المحقق لمعرفتها.