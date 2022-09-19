الإمارات ترسل ثلاث بواخر إغاثة لمنكوبي السيول والفيضانات في السودان

الخرطوم: السوداني

وصلت ثلاث بواخر تحمل مواد إيوائية وغذائية وصحية إلى ميناء بورتسودان بحمولة تزيد عن الألف طن، وتأتي المساعدات انضماماً للجسر الجوي الذي قدّمته الإمارات لإغاثة منكوبي السيول والفيضانات في السودان، حيث ظلت فرق الهلال الأحمر الإماراتي تجوب ولايات السودان لأكثر من شهر كامل مقدمةً بنفسها المساعدات للمتضررين في جميع الولايات المنكوبة.

ووجدت العمليات الإنسانية التي يقوم بها الأحمر الإماراتي، صدىً طيباً في نفوس المتضررين، إذ تحوي المساعدات جميع المواد الغذائية، بجانب مواد الإيواء وكذلك المواد الصحية وصولاً حتى لتوزيع مستلزمات طلبة المدارس قبيل انطلاق العام الدراسي.