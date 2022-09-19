أُوبشار: لـ(السُّوداني): حديث تِرِك حول تنصيب إبراهيم أدروب انفعالي

كَتب: اليسع أحمد

قال مُقَرِّر المجلس الأعلى لنظارات البِجا والعُموديات المُستقلة، عبد الله أوبشار، إنّ تنصيب العُمدة إبراهيم أدروب رئيساً للمجلس ومعه ثلاثة نواب آخرين بمنطقة “كلانيب” بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر أمس الأحد، استمرارٌ للعودة إلى منصة التأسيس.

ووصف أُوبشار في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، حديث الناظر محمد أحمد محمد الأمين تِرِك بعدم شرعية العُمدة إبراهيم أدروب وأنّه لا يُمَثِّل البِجا ولا شرق السُّودان بأنّه “حديث انفعالي ومجانب للصواب”، وأضاف أنّ الناظر تِرِك يعلم شرعية إبراهيم أدروب، حيث ظلّ أدروب نائباً للناظر تِرِك طيلة الثلاثة أعوام الماضية، وأوضح أُوبشار أنّ أدروب هو الرئيس المُكَلّف من قِبَل المجلس السِّيادي للجنة تنفيذ اتفاقية القَلَد الآن بقرار صدر من نائب رئيس مجلس السِّيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأدّت اللّجنة القسم بحضور الناظر تِرِك نفسه وعدد من أعضاء المجلس.

ونَبّه إلى أنّ المجموعة التي نَصّبت إبراهيم أدروب رئيساً هم أعضاء حقيقيون ولم تأتِ بعضوٍ جديدٍ.

مشيراً إلى أنّ الرئيس الحالي هو إبراهيم أدروب تمّ التوافق عليه من قِبل كل قِيادات المجلس الأعلى لنظارات البِجا والعُموديات المُستقلة.