طي صفحة الخلاف بين الحمر والمسيرية بكردفان

الخرطوم: السودانى

وقعت قبيلتا حمر والمسيرية بمدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان على وثيقة وقف العدائيات بينهما بحضور لجنة أمن المحلية ولجنة المساعي الحميدة.

واعتمد الوثيقة رئيس لجنة الأمن بالمحلية، المدير التنفيذي لمحلية أبوزبد، إبراهيم يوسف عيسى ماهل.

ووقع عن قبيلة حمر الشرتاي أحمد حسن عديل، فيما وقع عن المسيرية وكيل الناظر محمد محمدين البشر.

وأكد الطرفان التزامهما بالاتفاق وإنزاله لأرض الواقع. .

وقال محمد محمدين إن مدينة أبوزبد تعد أنموذجاً للتعايش السلمي بين كل المكونات، مشيراً إلى أن هذه المشكلة ساهم في تأجيجها الإعلام السالب بوسائل التواصل الاجتماعي، منادياً الجميع بأن يكونوا رسلاً للسلام.

من ناحيته دعا المدير التنفيذي للمحلية الطرفين للالتزام بما وقعوا عليه لنزع فتيل الأزمة وقيادة المجتمع نحو مؤتمر الصلح لتأسيس السلام المستدام بين القبيلتين.