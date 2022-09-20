الصحة تتلقى دعماً عالمياً بمبلغ (145) مليون دولار

الخرطوم: السودانى

أعلن وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، عن تلقى الوزارة دعماً من برنامج الدعم العالمي لمكافحة الإيدز، الدرن، والملاريا بمبلغ (145) مليون دولار .

وأكد الوزير لدى استقباله وفد الدعم العالمي القادم من جنيف أمس، أن السودان كان من أوائل الدول الموقعة على مبادرة منظمة الصحة العالمية من (عظم العبء إلى عظم الأثر)، مبيناً أن الدعم الممنوح من الدعم العالمي (145) مليون دولار لمكافحة الأمراض الثلاثة وتقوية النظام الصحي، ونوه لاستمرارية الدعم العالمي بالرغم من الوضع المعقد بالبلاد.

وأثنى الوزير الوزير على استجابة الدعم العالمي وتقديم الدعم المطلوب لمواجهة جائحة كورونا واستمراريته في دعم السودان لمواصلة مكافحة الأمراض الثلاثة الملاريا، الدرن والإيدز بقيمة (52) مليون دولار.

ومن جهته أكد مدير محفظة السودان للدعم العالمي أهمية التقارير في استمرارية تدفق الدعم وأهمها تقارير الموارد المحلية والمنصرفات الحكومية للصحة.

وأوضح أنه خلال زيارته سوف يتم الاجتماع مع وزارة المالية للاتفاق على الطريق الأمثل لمواصلة مكافحة الأمراض الثلاثة.