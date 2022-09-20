الري تفصل (48) مهندساً وإدارياً بسد مروي عن العمل للإضراب

الخرطوم: السودانى

أعلنت وزارة الرى والموارد المائية عن فصل (48) من العاملين بالوزارة عن العمل بسبب الإضراب .

وقالت الوزارة في بيان إن قائمة المفصولين تضم عدد (5) مهندسين بجانب الإداريين والفنيين.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة الماضية دخل العاملون في الخزانات في (3) إضرابات لمدد متفاوتة، كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو من العام 2022 واستمر لأكثر من (45) يوماً، لجأت وزارة الري من جانبها وحتى لا يظلم أحد، إلى إدارة الموارد البشرية للتعامل مع المتوقفين من العمل، فشكلت الأخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد، حيث استجاب العاملون بخزانات (جبل أولياء، الروصيرص وسنار) للجنة التحقيق وعادوا للعمل، بينما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائياً مع اللجنة، واستمروا في التوقف عن العمل، مما اضطر إدارة الموارد البشرية إلى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين، فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل بخزان مروي للجنة المحاسبة، ورفض (48) من منهم بينهم (5) مهندسين والباقي إداريين وفنيين، التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية.