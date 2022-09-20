استرداد (79) قطعة أثرية من المتاحف الخارجية

الخرطوم: السودانى

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن استرداد (79) قطعة أثرية للهيئة القومسة للمتاحف والآثار كانت تعرض بالمتخاف الخارجية .

واوضحت الوزارة في بيان أنها استردت عدد (64) قطعة صخرية من الحجر الرملي، وكان قد تم استعارتها لمتحف برلين منذ العام 2008، تمت صيانتها وأكدت أنها محفوظة حالياً بمخازن المتاحف وسوف يتم عرضها وفقاً للنظم العلمية في متحف السودان القومي.

كما اكدت استرداد عدد (15) قطعة أثرية كانت قد تم المشاركة بها بمعرض الملك تهارقا الكوشي بمتحف اللوفر في باريس، وكانت إجراءات نقل القطع الاثرية قد استكملت في ديسمبر 2021، وفقاً لقانون الآثار 1999، وتمت الاستعادة في يوليو 2022، وهي محفوظة بالمخزن الرئيسي للهيئة القومية للآثار والمتاحف، وسيتم عرضها ضمن مقتنيات المتحف القومي.

وقالت الوزارة إن هذه القطع قد تمت مشاهدتها من قبل أكثر من مليون زائر من مختلف دول العالم.