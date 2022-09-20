جهاز المخابرات يسير قافلة لدعم متضرري السيول بالنيل الأبيض

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

سير جهاز المخابرات العامة، قافلة دعم لمتضرري السيول والأمطار والفيضانات بالنيل الأبيض.

وكان في استقبال القافلة بامانة الحكومة بربك رئيس لجنة الطوارئ، ماهر محمد حمد، الذي أشاد بجهود المخابرات في تقديم العون الإنساني لمتضرري السيول والأمطار، وأكد أن القافلة تشكل سنداً حقيقياً لحكومة الولاية في تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة، وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالنيل الأبيض، محمود يحيى أبو دهباية إن القافلة اشتملت على مائة طن من المواد الغذائية والكساء وأدوية الطوارئ.